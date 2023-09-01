В Вольске 11-месячная малышка забралась на подоконник и выпала из окна

В Вольске 11-месячная девочка выпала из окна на третьем этаже. ЧП произошло, когда малышка осталась без присмотра взрослых. Об этом сообщает издание Аргумент и Факты.

По информации СМИ, полученной от прокуратуры Саратовской области, ребенок, оставшись один, забрался на подоконник, не удержался и полетел вниз. Где в этот момент находились родители – неизвестно.

После произошедшего пострадавшую доставили в реанимацию местной больницы. Состояние малышки на данный момент не уточняется. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в Челябинской области школьница умерла 1 сентября. Как стало известно, она серьезно отравилась грибами. Кроме 13-летней девочки, опасный продукт съела и ее мама. Медики, приехавшие на вызов, нашли женщину в квартире парализованной. Ее удалось спасти. Сейчас она находится в больнице под присмотром врачей.

Также в Крыму недавно скончался несовершеннолетний после употребления энергетика. Сначала он впал в кому, а через время его сердце остановилось.