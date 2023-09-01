Школьница умерла утром 1 сентября после отравления грибами

Начало учебного года в поселке Роза под Челябинском ознаменовалось трагедией — в результате отравления грибами скончалась 13-летняя девочка. По факту случившегося правоохранителями проводится проверка, сообщает портал 74.ru.

Помимо школьницы, опасные грибы попробовала ее мать. Прибывшие по вызову медики нашли женщину парализованной. Сейчас она находится в больнице под присмотром врачей.

Из-за за чего точно отравились мать с дочкой — пока неизвестно. Версия с грибами рассматривается в качестве основной, потому что накануне вечером, 31 августа, женщина и школьница ходили в лес.

Точную причину смерти жительниц поселка Роза установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. В региональном минздраве пока не стали разглашать данные, составляющие врачебную тайну.

Следственный комитет уже начал проверку по факту гибели несовершеннолетней. На основании ее результатов будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее в Крыму скончался школьник, выпивший энергетик. Мальчик через некоторое время после употребления напитка впал в кому.