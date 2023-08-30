В Крыму школьник выпил энергетик, впал в кому и умер от остановки сердца

В Крыму школьник умер после употребления энергетика. Сначала ему стало плохо после напитка, затем он впал в кому, а после его сердце остановилось. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, 14-летний подросток, проживавший в поселке Нижнегорский, 19 августа почувствовал недомогание. Перед этим он выпил энергетик. Из-за стремительно ухудшающегося состояния восьмиклассника экстренно госпитализировали. В больнице он впал в кому, и медики поставили диагноз – отравление неизвестным веществом.

Довольно быстро мальчика удалось реанимировать. Он пришел в себя и начал проходить лечение. Однако его анализы не приходили в норму. Когда пациенту вновь стало плохо, был вызван вертолет для его транспортировки в Симферополь, но осуществить ее не удалось. При подготовке к перевозке у школьника остановилось сердце.

По факту произошедшего правоохранители начали проверки. Так, стало известно, что дома у мальчика находились сразу несколько пустых банок из-под энергетиков. Причина смерти все еще устанавливается.

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