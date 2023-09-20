В Волхове мужчина попал в больницу, прополоскав горло в вокзальном туалете. Об этом сообщает портал 78.ru.

По данным источника, 60-летний потерпевший зашел в вокзальный туалет и прополоскал горло жидкостью для чистки раковин. Отмечается, что бытовая химия была закрыта от свободного доступа. Для чего мужчина вскрыл шкаф и принял чистящее средство — пока не уточняется.

Известно, что потерпевшего госпитализировали в местную больницу с сильным ожогом.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге пенсионер выпил чистящее средство и попал в больницу с отравлением. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что спасатели находятся под завалом из-за обрушения стены взорвавшегося дома в Балашихе.