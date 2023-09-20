Спасатели находятся под завалом из-за обрушения стены взорвавшегося дома в Балашихе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В распоряжение источника попали кадры, на которых запечатлено обрушение стены взорвавшегося дома в Балашихе. Отмечается, что три сотрудника МЧС находятся под завалами с серьезными травмами.

Стена обрушилась на то же место, где были заблокированы мама с 5-летней дочерью. Как сообщает источник, после обвала потерпевшие перестали подавать признаки жизни.

По предварительным данным, в девятиэтажном доме произошел взрыв газа. Жители услышали сильнейший хлопок в 8:20 утра 20 сентября 2023 года.

Известно, что в результате взрыва есть погибшие. Также под завалами дома находится ребенок. Сотрудники МЧС делают все, чтобы к нему пробраться. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что число погибших при взрыве газа в подмосковной Балашихе возросло до трех.