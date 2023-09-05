По примеру Бари Алибасова: пожилой петербуржец сжег пищевод

Пожилой житель Северной столицы попал в больницу с острым отравлением после того, как выпил универсальное чистящее средство для борьбы с ржавчиной. Об этом сообщает Фонтанка.

Врачи диагностировали 72-летнему пенсионеру ожог ротоглотки и пищевода. По словам его жены, мужчина просто перепутал бутылки и случайно принял внутрь жидкость для сантехники. Сейчас он находится в реанимации.

Примечательно, что когда-то средство для прочистки труб прочувствовал на себе основатель музыкальной группы «На-на» Бари Алибасов. Музыкант выпил «Крот», а после лечения подал в суд на производителя очистителя.

Ранее мы писали, что в Москве госпитализировали с травмами 45-летнего тренера по регби Григория Малютина. У спортсмена обнаружили перелом носа, сотрясение мозга и ушибы лица. По предварительным данным, мужчину избили, однако точные обстоятельства случившегося выясняет полиция.