В Волгоградской области 10-летний мальчик сломал позвоночник на акробатике

В Волгоградской области 10-летний мальчик сломал позвоночник в секции по акробатике. Об этом сообщает издание kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Волгоградской области.

По информации источника, в Волгоградской области произошел несчастный случай, который стал поводом для возбуждения уголовного дела. Выяснилось, что в спортивной секции оборудование не отвечало требованиям безопасности.

Потерпевший взобрался на гимнастическое кольцо, подвешенное на стальном тросе. Однако внезапно он оборвался, и мальчик упал с большой высоты. В результате жесткого приземления ребенок получил компрессионный перелом позвоночника.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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