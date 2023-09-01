В Подмосковье пятимесячный ребенок упал с кровати и умер из-за ошибки врача

В Подмосковье скончался ребенок после падения с кровати. Малыш получил тяжелую травму головы, которую изначально не заметили врачи. Именно она и стала причиной смерти. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, пятимесячный мальчик 23 августа упал на пол, пока его мать отвлеклась на пару секунд, чтобы добавить в воду для подмывания каплю марганцовки. Женщина довольно быстро среагировала и вызвала бригаду скорой помощи, после чего поехала с сыном в больницу. Однако в госпитале они пробыли недолго.

В ходе обследования врач не заметил ничего серьезного и отправил маму с ребенком домой. Но на следующее же утро малыш впал в кому. Уже во время повторного осмотра удалось установить диагноз - черепно-мозговая травма, линейный перелом правой теменной кости и диффузный отек головного мозга. Медики делали все возможное, чтобы спасти маленькому пациенту жизнь, но все оказалось бесполезно. Ребенок умер от остановки сердца.

Ранее в Вольске 11-месячная девочка упала с третьего этажа, оставшись без присмотра взрослых. Отмечается, что она залезла на подоконник и не смогла удержаться.