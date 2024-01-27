В Волгограде второклассница погибла, играя с ремнем от пальто

Второклассница погибла, играя с ремнем от пальто. Трагедия случилась в Волгограде 26 января в квартире на Горнополянском разъезде.

Как сообщает РЕН ТВ, девочка во время игры случайно запуталась в ремне от пальто.

Источник телеканала объясняет, что ребенок задохнулся.

По факту инцидента начали проверку.

Ранее в Москве врачи спасли годовалого ребенка, который проглотил гидрогелевые шарики из цветочных горшков. Малыш был госпитализирован с непроходимостью кишечника.

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