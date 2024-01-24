В Свердловской области умер месячный малыш, пока родители отмечали его рождение

В Первоуральске месячный ребенок умер, пока родители отмечали его рождение. Мать погибшего не смогла вспомнить, как именно скончался ее малыш. Об этом сообщает E1.ru.

По данным источника, информация о смерти младенца поступила из больницы, в которую обратились его члены семьи. Взрослые праздновали появление ребенка, причем так весело, что позабыли о самом виновнике торжества. В итоге малыш ушел из жизни.

В тот же день к родителям домой пришли руководители участковой педиатрической службы. Но объяснений они не получили. Мать страдала от сильного похмелья и не могла ничего рассказать.

Отметим, что в семье воспитываются еще двое детей двух и пятнадцати лет. В произошедшем теперь разбирается следственный комитет.

Ранее в Магадане была найдена семимесячная малышка, оставленная в запертой комнате общежития. Девочка плакала, лежа в кроватке в грязной одежде. Также у нее заметили признаки простуды. Ее мать вернулась только спустя время и заявила, что лишь ненадолго отлучилась в магазин.