Захотевший конфет ребенок проглотил гидрогелевые шарики и чуть не умер

В Москве врачи спасли годовалого ребенка, который проглотил гидрогелевые шарики из цветочных горшков. Малыш был госпитализирован с непроходимостью кишечника. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, юный пациент проглотил целую дюжину шариков оранжевого цвета. Он попал в детскую больницу им. Сперанского после жалоб родителей на обезвоживание, сильную рвоту, слабость и жидкий стул.

Ребенку сделали УЗИ и выяснили, что в кишечнике у него застряли так называемые орбисы. Их диаметр около двух сантиметров, но при контакте с водой они разбухают и могут быть размером с теннисный мяч. Оказалось, что внутри ребенка эти предметы увеличились в два раза, а некоторые даже в три, и закрыли просвет подвздошной кишки.

В этом случае медиками было принято решение достать шарики через пупок. Врачи вытащили кишку, сделали на ней надрез и поштучно извлекали предметы.

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