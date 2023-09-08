В Волгограде 9-летний мальчик выпрыгнул с третьего этажа, чтобы впечатлить друзей. Об этом сообщает портал V1.ru.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен поступок школьника. На ролике слышно, как мальчик хвастается перед товарищами ловкостью и смелостью. Он утверждал, что раньше уже совершал подобные трюки с крыш гаражей. Несмотря на то, что приятели отговаривали школьника от прыжка, он все равно осуществил задуманное.

На данный момент ребенок находится в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у него переломы ног и позвоночника.

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