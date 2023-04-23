В Москве обнаженный мужчина спрыгнул с моста, чтобы переродиться

Обнаженный мужчина спрыгнул в Москва-реку с Андреевского моста якобы для перерождения.

Инцидент случился с 48-летним Алексеем. Спасатели выловили пострадавшего и отогрели на станции. Отвечая на вопрос «зачем?», мужчина рассказал о «божественном пророчестве».

Оказалось, что воодушевленный мужчина хотел переродиться, поэтому придумал раздеться до гола и спрыгнуть в реку.

Отмечается, что мужчину доставили в психиатрическую больницу.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге водитель избил беременную девушку.