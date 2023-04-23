15:54, 23 апреля 2023
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В Москве обнаженный мужчина спрыгнул с моста, чтобы переродиться
«Божественное пророчество»: голый москвич спрыгнул с моста, желая переродиться.
Обнаженный мужчина спрыгнул в Москва-реку с Андреевского моста якобы для перерождения.
Инцидент случился с 48-летним Алексеем. Спасатели выловили пострадавшего и отогрели на станции. Отвечая на вопрос «зачем?», мужчина рассказал о «божественном пророчестве».
Оказалось, что воодушевленный мужчина хотел переродиться, поэтому придумал раздеться до гола и спрыгнуть в реку.
Отмечается, что мужчину доставили в психиатрическую больницу.
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