В Ульяновской области школьница умерла на линейке из-за проблем с сердцем

В Ульяновской области школьница умерла на линейке в честь 1 Сентября из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

12-летней девочке стало плохо во время линейки в лицее, который находится в поселке Октябрьский. Школьнице дали воды, отвели в медпункт, откуда ее госпитализировали. Врачи не смогли спасти ученицу. Предварительно, у нее был порок сердца.

На данный момент СК проводит проверку.

