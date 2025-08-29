В Свердловской области машина насмерть сбила мальчика, бежавшего навстречу матери

В Свердловской области машина сбила 9-летнего мальчика, который бежал через дорогу навстречу матери. Ребенок умер до прибытия скорой.

Подробности сообщает ИА Регнум.

Происшествие случилось в городе Верхняя Салда. Трагедия попала на видео. На опубликованных кадрах видно, как мальчик идет вдоль дороги, затем кому-то машет с противоположной стороны и бежит по зебре через проезжую часть. В этот момент его сбивает машина: она остановилась не сразу, а переехала школьника. Спустя несколько секунд к автомобилю подбежала женщина.

В ГАИ сообщили, что происшествие произошло 28 августа около 17:10. За рулем находился 66-летний мужчина, он был трезв. Водитель имел стаж управления транспортными средствами 47 лет.

В ведомстве отметили, что ребенок возвращался с прогулки, а на противоположной стороне его ждала мать. По факту аварии будет проведено расследование.

