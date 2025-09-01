«Медики говорят, что так бывает в ее возрасте»: что стало причиной смерти девочки на репетиции 1 Сентября

Школьница умерла после репетиции линейки, посвященной Дню знаний, в Новосибирской области. У несовершеннолетней остановилось сердце, передает Kp.ru.

Репетиция проходила 26 августа. До ее начала школьнице внезапно стало плохо. Девочку вывели на свежий воздух, а на место вызвали скорую помощь. Однако взрослые приняли решение не дожидаться врачей и сами доставили ребенка в больницу.

Юную пациентку отправили в реанимацию. Медики сделали все возможное, чтобы спасти девочку, но их старания оказались тщетны.

«Девочку повезли в больницу на своей машине. Была внезапная остановка сердца. Медики говорят, что так бывает в ее возрасте», — заявили журналистам в школе.

По факту случившегося организована доследственная проверка. На данный момент известно, что школьница не имела проблем со здоровьем.

Ранее в Свердловской области машина сбила 9-летнего мальчика. Школьник умер на место до прибытия скорой помощи.