В украинском городе пчелы убили человека

Пчелы насмерть закусали 45-летнего коммунальщика в украинском Кривом Роге. Об сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По данным источника, мужчина обрезал деревья, когда подвергся атаке насекомых. ЧП произошло в одном из парков города.

Прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть. Предполагается, что у коммунальщика могла случиться острая аллергическая реакция.

В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции.

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