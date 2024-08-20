Российский бульдозерист обезумел от ревности и разгромил целый поселок

В Магаданской области сотрудники полиции задержали 42-летнего жителя поселка Стан-Утиный, который приревновал супругу и разгромил поселок. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале полиции Колымы.

В конце апреля бульдозерист, вернувшись из командировки и не обнаружив дома свою жену, употребил спиртное и отправился на ее поиски на машине. Предположив, что супруга может находиться на территории одного из предприятий, он подъехал к шлагбауму.

Охранник отказался его пропускать. Тогда россиянин в порыве ревности протаранил шлагбаум. После этого он начал ездить по территории, въехал в гараж, повредив ворота, и задел припаркованный автомобиль. После этого он на полном ходу влетел в одно из зданий, а когда не смог выехать, бросил машину на месте.

Вскоре мужчина вернулся на то же место уже на своем бульдозере и разгромил все ближайшие постройки. После этого, покинув территорию предприятия, он застрял в канаве и, оставив бульдозер, решил добраться домой пешком.

Общий ущерб от действий ревнивца превысил 13,5 миллиона рублей.

Полицейским, которые разбирались в произошедшем, бульдозерист изначально рассказал, что внедорожник у него якобы угнали, а к порче чужого имущества он отношения не имеет. Но во время проверки была установлена истинная картина случившегося.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, бульдозерист находится под подпиской о невыезде.

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