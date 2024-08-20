Поехал кататься без присмотра: 10-летний мальчик разбился на электросамокате

В Ленинградской области десятилетний мальчик разбился на электросамокате. Он хотел покататься без присмотра и не справился с управлением. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash на Мойке.

Источник сообщил, что ребенок приехал под Петербург из Краснодара, чтобы погостить у бабушки. Также там были и другие члены семьи несовершеннолетнего. У одного из родственников был электросамокат, на котором школьник хотел прокатиться, поэтому решил его одолжить.

В итоге самокат оказался для мальчика сложным в управлении. Он влетел в канаву и получил в результате падения серьезные травмы. На место случившегося вызвали бригаду скорой помощи, но помочь пострадавшему медики уже не смогли. Он умер до приезда в больницу.

ГСУ СК по Петербургу сейчас занимается доследственной проверкой. Электросамокат из семьи изъяли.

Ранее в Ленобласти мужчина умер в машине, пока ждал собеседования на должность охранника.