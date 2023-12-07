В Уфе мужчина избил снеговой лопатой 71-летнюю пенсионерку

В Уфе местный житель избил лопатой 71-летнюю женщину. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло на улице Амурской 3 декабря. Пенсионерка чистила снег во дворе дома. Ее сосед рядом также расчищал территорию и в какой-то момент стал бросать снег на то место, где только что почистила женщина. Россиянка сделала замечание мужчине, однако тот находился в нетрезвом состоянии и отреагировал неадекватно: накинулся на уфимку с лопатой и начал бить по голове. Уточняется, что житель Уфы наносил удары до тех пор, пока у него она не сломалась.

В результате нападения у пенсионерки диагностированы множественные гематомы на голове, ссадины и царапины. Дочь пострадавшей написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту произошедшего.

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