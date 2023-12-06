Чувствует недомогание, тошнит: семиклассницу жестоко избили в школьном туалете

Жительница Ленобласти обратилась с заявлением в полицию после того, как ее 13-летнюю дочь жестоко избили в школе. Несовершеннолетняя подверглась нападению в туалете образовательного учреждения, передает АН «Оперативное прикрытие».

Инцидент, по данным СМИ, произошел в одном из лицеев Всеволожска Ленинградской области. Ученица седьмого класса зашла в туалет образовательного учреждения, где на нее напали ученицы восьмого и девятого классов. Старшеклассницы жестоко избили девочку, и та стукнулась головой о стену.

Когда пострадавшая семиклассница пришла домой, она рассказала о случившемся матери. Кроме того, девочка пожаловалась на самочувствие. Она заявила, что испытывает недомогание и тошноту. Мать подозревает, что ее дочь могли избить до сотрясения головного мозга.

Ранее в петербургском Колпино хулиганы подкараулили и жестоко избили 14-летнего школьника. Обидчиками мальчика оказались его одноклассники.