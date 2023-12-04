Пьяная россиянка до смерти избила своего малолетнего сына

В Лангепасе пьяная местная жительница до смерти избила своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Уточняется, что ЧП произошло в квартире жилого дома по улице Ленина 1 декабря. Находясь в нетрезвом состоянии, 39-летняя женщина нанесла множественные удары руками по голове своему малолетнему сыну. В результате избиения ребенок умер на месте.

Вскоре россиянку задержали и поместили в изолятор временного содержания. В отношении нее правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

Возраст убитого мальчика и мотивы матери в настоящий момент неизвестны. По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все детали произошедшего.

Ранее стало известно, что в Колпино одноклассники подкараулили и жестоко избили 14-летнего школьника. Правоохранители приняли заявление матери пострадавшего и организовали проверку.