В Уфе 18-летняя девушка выпала из окна на первом свидании с парнем из соцсетей

В Уфе из окна многоэтажного дома выпала 18-летняя местная жительница. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, накануне вечером девушка отправилась на первое свидание с 23-летним парнем, с которым она познакомилась в соцсетях. Молодой человек предложил россиянке арендовать квартиру.

Оказавшись в квартире, молодые люди начали употреблять алкоголь. Девушка сидела на подоконнике на девятом этаже и в какой-то момент случайно выпала из окна.

Прибывшие на место медики не сумели спасти уфимку. Сейчас обстоятельства ЧП выясняют сотрудники правоохранительных органов. Рассматриваются две версии: несчастный случай или добровольный уход из жизни.

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