В Тюмени мастер маникюра избила подростка за отказ оплачивать услугу

В Тюмени маникюрщица избила клиентку-подростка, отказавшуюся платить за услугу. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Уточняется, что в ноябре минувшего года школьница пришла на прием к мастеру, та сделала свою работу, однако за услуги юная клиентка платить отказалась. В результате женщина не смогла сдержать эмоций, покрыла подростка нецензурной бранью, несколько раз ударила ее и оттолкнула. Характер травм пока неизвестен.

На судебном заседании нападавшая свою вину признала. Россиянка раскаялась и заверила, что больше подобное не повторится.

Суд назначил жительнице Тюмени штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Самаре пятилетнего мальчика ударило автоматической дверью сетевого супермаркета. В результате у ребенка разбиты губа и нос, откололся кусок зуба.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге местный житель получил штраф за букеты для девушек.