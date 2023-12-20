В Москве проститутка избила сотрудника полиции ложкой для обуви

В Москве 24-летняя проститутка нанесла травмы полицейскому. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, правоохранитель работал под прикрытием. В ночь на 20 декабря он приехал в штатской одежде в квартиру на Ленинском проспекте в Гагаринском районе столицы. Россиянка впустила гостя и взяла деньги, после чего лейтенант достал удостоверение и хотел задержать куртизанку. Увидев документ, жительница Москвы брызнула в лицо сотруднику полиции из газового баллончика, а затем избила его по голове металлической ложкой для обуви и выгнала за дверь.

Тем не менее правоохранитель вызвал подкрепление, после чего девушка все-таки была задержана. Сам пострадавший отправился в больницу зафиксировать полученные травмы.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленницы.

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