В Уфе 12-летняя школьница оказалась в реанимации с отравлением водкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 14 октября 2023 года девочка посетила вечеринку, на которую она попала нечестным образом. Дело в том, что организаторы пропускали на мероприятие только лиц, достигших 14-летия. Школьница проникла в бар в толпе старших товарищей.

По словам мамы потерпевшей, девочке налили несколько шотов, и спустя некоторое время ее госпитализировали. Организаторы мероприятия уверяют, что алкоголя в заведении не было.

Родительница школьницы планирует написать заявление в полицию.

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