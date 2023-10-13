В Хабаровском крае школьницу заставили извиняться перед знакомой на коленях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Сети появилось видео, на котором старшеклассницы заставляют девочку принести извинения. Что именно она сделала — не уточняется. Однако школьницам не хватило ее словесного сожаления. Они заставили девочку встать на колени, сложить ладони вместе и вымаливать прощения у знакомой.

Ранее мы писали о том, что школьница из Санкт-Петербурга умерла в туалете при загадочных обстоятельствах. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали восьмиклассника, избившего парня из-за прически. Ученик напал на 18-летнего, обезвредив его газовым баллончиком. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».