Дядя взял в заложники племянницу и приставил к ее шее нож

В Екатеринбурге дядя взял в заложники двухлетнюю племянницу и приставил к ее шее консервный нож. Мужчина гостил у родственников, а вечером стал вести себя странно. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, все произошло в квартире на Машиностроителей. Женщина живет там с мужем и маленькой дочкой. Ее брат приехал в гости и остался ночевать. Сначала никто не заметил ничего подозрительного в его поведении, но к вечеру мужчина стал нервничать и повторял, что его преследуют и хотят убить.

«Алкоголь он не употреблял, и сначала его словам просто не придали значения и уложили спать», – говорится в сообщении.

Утром дядя продолжил странно себя вести. Он ходил по квартире и в какой-то момент схватил племянницу, приставив к ее шее консервный нож. Мужчина продолжал кричать о том, что его хотят убить. Мать стала уговаривать брата отпустить ребенка, но ничего не получилось. Тогда на место инцидента вызвали правоохранителей.

Сотрудники полиции освободили девочку, а мужчину задержали. Отмечается, что его покажут врачам наркологической больницы.

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