В Уфе 10-летний ребенок скатился с горки и попал под колеса машины

В Уфе 10-летний ребенок скатился с горки и попал под машину. Произошедшее было зафиксировано на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации источника, мальчик пострадал на улице Даута Юлтыя. Там школьник играл на морозе и ездил на санках. Как сказано в сообщении, зимой в этом районе подъем к домам покрывается льдом, из-за чего становится центром притяжения детей. Только вот рядом находится проезжая часть. Так, один из ребят настолько разогнался при спуске, что вылетел на дорогу, по которой в этот момент проезжала машина.

После ДТП мальчика доставили в больницу. Его состояние на данный момент неизвестно.

Ранее в Москве оконная рама упала с 20 этажа на женщину и ее ребенка. Пострадавшие получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Также недавно в Петербурге автомобилист сбил двух пенсионерок на пешеходном переходе. По данным полиции, водитель не справился с управлением.