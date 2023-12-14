Автомобилист в Петербурге сбил двух пенсионерок на пешеходном переходе, об этом сообщает 78.ru.

ДТП произошло вечером 13 декабря на Народной улице в Санкт-Петербурге. Водитель автомобиля, двигавшийся на зеленый сигнал светофора, вылетел на разделительную полосу, на которой в тот момент находились двое пенсионерок. Отмечается, что женщины переходили часть дороги и ждали на островке, пока загорится разрешающий сигнал светофора.

По данным полиции, мужчина не справился с управлением и сбил женщин, вылетев на встречную полосу и задев еще один автомобиль. В результате, женщин 80 и 64-лет госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали о том, что в Екатеринбурге владелица Maserati влетела в стену на стоянке торгового центра. Это произошло из-за запотевших стекол и плохого обзора. Уточняется, что за рулем в момент столкновения находилась жена владельца одной из компаний-застройщиков торгового центра, где произошло ДТП.