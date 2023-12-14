Оконная рама чуть не раздавила мать с ребенком: упала с высоты 20 этажа

В Москве женщину с ребенком госпитализировали после того, как на них упала оконная рама с высоты 20 этажа. Об этом сообщает управление СК по региону.

По данным источника, все произошло еще в конце ноября. Мать с малышом в коляске были около дома на улице Герасима Курина. Они стояли на месте, когда вдруг на голову женщине упала рама со стеклом. Отмечается, что пострадала не только жительница, но и ее годовалый ребенок. Женщина и девочка были госпитализированы. В Сети появилось видео инцидента.

«Пострадавшие получили телесные повреждения. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге пенсионерка и ребенок оказались в больнице из-за падения наледи. По словам пострадавшей, она проходила по улице Подрезова, однако на нее упала наледь с крыши. В результате пенсионерку доставили в Мариинскую больницу, где медики зафиксировали у нее травмы головы. Ближе к 20:00 того же дня в детской больнице с аналогичными травмами оказалась шестилетняя девочка. Во время пребывания на улице на нее рухнула шапка снега.