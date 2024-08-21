В Тюменской области барбер отрезал клиенту часть уха во время стрижки

В Тюменской области клиент барбершопа пострадал во время стрижки. Сотрудник салона так увлекся, что не заметил, как вместе с волосами отрезал часть уха мужчины. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 24-летний житель Тобольска записался к барберу, чтобы подстричься. Его мастером в салоне назначили 21-летнего парикмахера, недавно окончившего дополнительное обучение. Когда специалист начал работу, то в какой-то момент случайно задел ухо клиента и отрезал от него кусок.

После неудачной стрижки посетителю барбершопа пришлось обращаться за помощью в больницу. А после он отправился в суд. Мужчина хотел получить 100 тысяч рублей от салона. Суд встал на его сторону, но компенсацию назначил в размере 90 тысяч рублей.

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