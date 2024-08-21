29-летняя россиянка пропала на Маврикии

29-летняя учительница из Челябинска пропала на Маврикии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, девушка пропала 17 августа. В 10 утра она вышла из отеля, и больше ее никто не видел. До исчезновения россиянка успела сообщить, что отправилась на прогулку со знакомым. Родственники предполагают, что местный житель мог ее похитить и сейчас держит в заложниках. Его личность уже установлена.

Известно, что россиянка отправилась в путешествие в начале июня и планировала вернуться домой к началу учебного года.

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