«Похожу неделю с перевязанной рукой»: внук Геннадия Зюганова раскрыл подробности ДТП с его участием

Леонид Зюганов, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова, опроверг сообщения о том, что он попал в ДТП на мотоцикле. На самом деле, политик упал с велосипеда.

Зюганов объяснил, что, действительно, обратился в больницу после падения с велосипеда: Леонид растянул связки левой руки. Он недоумевает, откуда взялась информация о ДТП в Одинцово. При этом публикуются фото политика трехгодичной давности с мотокросса.

«Обычное рядовое падение с велосипеда, спровоцированное не очень правильным движением других участников. Ну растяжение есть, ну похожу неделю с перевязанной рукой», — цитирует внука лидера коммунистов Газета.Ru.

Зюганов напомнил, как несколько месяцев назад писали, что он попал в больницу с болями в спине. На самом деле, политик просто сделал МРТ в профилактических целях — 10 лет назад он страдал грыжами и теперь регулярно проверяется.

Ранее сообщалось, что внук Геннадия Зюганова попал в ДТП в Одинцовском округе Москвы, и мужчине якобы потребовалась госпитализация.