Россиянка «успокаивала» двухлетнего сына наркотиками, ребенок умер

В Челябинской области женщина накачивала двухлетнего сына наркотиками, чтобы он не кричал. Противозаконные действия россиянки привели к смерти ребенка.

По данным следственного комитета Челябинской области, 31-летняя жительница Миасса неоднократно вводила малышу через шприц наркотические вещества. Таким образом она хотела «успокоить» ребенка. В конце января тело малыша обнаружили на одной из улиц города. Результаты экспертизы показали, что он умер от отравления наркотической смесью.

Мать ребенка задержали, допросили и арестовали. В семье растут еще трое маленьких детей.

Сейчас следствию предстоит выяснить, почему органы профилактики не обращали внимание на условия жизни детей. Против женщины собираются возбудить дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть малолетнего.

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