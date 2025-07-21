В Тюмени мигранты пытались утопить подростка из-за отказа отдать им самокат. Об этом сообщает Telegram-канал Многонационал.

17 июля 2025 года подросток отправился на рыбалку. Внезапно к нему подошел мужчина и попытался забрать самокат юноши, стоимость которого составляет 50 тысяч рублей. Подросток оказал сопротивление, тогда к мужчине присоединился его друг. Они начали тянуть молодого человека в сторону водоема, но школьнику удалось освободиться и забрать самокат, применив перцовый баллончик.

После нападения мигрантов подростка госпитализировали. У него выявлены сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новом Уренгое банда мигрантов избила 11-летнюю дочь участника СВО. На потерпевшую напали 7 подростков возрастом 13−14 лет. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что незнакомец пнул россиянку после вежливого отказа в знакомстве. Девушка засняла лицо мужчины и написала заявление в полицию.