В Новом Уренгое банда мигрантов избила 11-летнюю дочь участника СВО

В Новом Уренгое этническая банда подростков избила дочь ветерана спецоперации. Об этом сообщает «Регнум».

По данным агентства, все нападавшие были азербайджанцами. Они приняли девочку за мальчика, который одевается в женскую одежду и пользуется косметикой. Ролик с избиением попал в социальные Сети и быстро стал вирусным.

«20 марта я мужа проводила после отпуска по ранению обратно на фронт. А видео выложили в сеть поздно вечером 21 марта, на следующее утро ко мне пришли из ПДН. Показали запись, где дочку бьют на улице. Над дочкой издевались 7 подростков возрастом 13−14 лет. Кто-то бил, кто-то на видео снимал, дочь потом назвала мне имена. Русское из них только одно», — рассказала мама девочки.

В ходе разбирательств выяснилось, что этот случай был не единичным — на девочку уже нападали в январе. Полученные синяки та объясняла падениями на улице. На обидчиков уже написано заявление в полицию.

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