Незнакомец пнул россиянку после вежливого отказа в знакомстве

Мужчина пнул москвичку после вежливого отказа в знакомстве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Девушка по имени Наргиса рассказала, что к ней подошел молодой человек и спросил номер телефона, но она ответила вежливым отказом. Москвичка на всякий случай включила камеру, так как с ней нечасто знакомятся на улице. Однако мужчина начал требовать удалить ролик, и, когда Наргиса отвернулась, он пнул ее сзади в поясницу и начал убегать.

Москвичка закричала, чтобы его остановили прохожие. Наконец, девушке удалось снять лицо обидчика и написать заявление в полицию.

Напомним, в июне последователи пикаперских курсов Алекса Лесли домогались до жительниц Москвы. Некоторых из них удалось задержать полиции, а на самого скандального блогера возбудили уголовное дело. Лесли обвиняют в склонении к изнасилованию, однако сам он уверен, что избежит ответственности, а обратившиеся в полицию пострадавшие, по его мнению, «просто ищут внимания».