Начался энурез и перекосило лицо: мальчик пострадал от удара дверьми в магазине Самары
В Самаре мальчику раскололо зуб автоматической дверью в магазине.
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Пятилетнего мальчика ударило автоматической дверью магазина «Магнит» в Самаре. В результате у ребенка разбиты губа и нос, откололся кусок зуба.
Мама мальчика написала жалобу на магазин. Женщине предложили компенсировать случившееся продуктами. Сотрудники проговорились, что именно в том «Магните», где случилось ЧП, датчики не настроены на детский рост.
После случившегося мальчик стал замкнутым и начал писаться по ночам. Когда он пытается улыбаться, правая сторона его лица застывает в искаженной гримасе, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Женщина надеется, что ей удастся найти ответственных и наказать виновных в случившемся.
Ранее мы писали, что немецкая овчарка напала на спящего в кроватке младенца. В итоге ребенка удалось отбить от агрессивной собаки. Со множественными травмами пострадавшего несовершеннолетнего доставили в больницу. При осмотре у него диагностировали множественные раны живота, спины и ног, черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга с кровоизлиянием.