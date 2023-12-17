Начался энурез и перекосило лицо: мальчик пострадал от удара дверьми в магазине Самары

Пятилетнего мальчика ударило автоматической дверью магазина «Магнит» в Самаре. В результате у ребенка разбиты губа и нос, откололся кусок зуба.

Мама мальчика написала жалобу на магазин. Женщине предложили компенсировать случившееся продуктами. Сотрудники проговорились, что именно в том «Магните», где случилось ЧП, датчики не настроены на детский рост.

После случившегося мальчик стал замкнутым и начал писаться по ночам. Когда он пытается улыбаться, правая сторона его лица застывает в искаженной гримасе, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Женщина надеется, что ей удастся найти ответственных и наказать виновных в случившемся.

Ранее мы писали, что немецкая овчарка напала на спящего в кроватке младенца. В итоге ребенка удалось отбить от агрессивной собаки. Со множественными травмами пострадавшего несовершеннолетнего доставили в больницу. При осмотре у него диагностировали множественные раны живота, спины и ног, черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга с кровоизлиянием.