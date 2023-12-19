В Петербурге мужчину осудили за желание раздавать цветы незнакомым девушкам

В Санкт-Петербурге местный житель получил штраф за букеты для девушек. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Уточняется, что в октябре текущего года петербуржец проводил время в одном из баров в Шушарах. В какой-то момент выпивший мужчина захотел поднять настроение всем находящимся в заведении девушкам цветами. Денег на покупку букетов у россиянина не было, вследствие чего он решил украсть 14 букетов из ближайшего гипермаркета.

Тем не менее украденных цветов мужчине оказалось мало, поэтому он вернулся в магазин и украл еще 16 букетов и одну кустовую розу. На входе вора задержала охрана, которая доставила его в отделение полиции.

В результате суд обязал жителя Петербурга выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Северобайкальске в Республике Бурятия задержали местного жителя, напавшего на школьницу с ножом.

Также сообщалось, что в Оренбурге продавец сетевого супермаркета подрался с вором, который похитил корзину с продуктами и угрожал ножом.