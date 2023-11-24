В Тюмени кирпич с многоэтажки едва не упал на женщину с ребенком. Об этом сообщает портал 72.ru.

23 ноября 2023 года жительница Тюмени чудом не пострадала. Дело в том, что с фасада дома на улице Демьяна Бедного падают осколки кирпичей. Женщина и ее ребенок шли возле здания. В этот момент рядом с ними упал кирпич. Примечательно, что управляющая компания отказывается решать проблему и признавать вину.

«Когда я порекомендовал закрыть фасад сеткой для предотвращения падения кирпичей, то услышал в ответ, что это очень дорого и они не видят в этом смысла», — сообщил местный житель.

Мужчина добавил, что он намерен обратиться в прокуратуру, если проблема не решится.

Ранее сообщалось о том, что в Колпино мужчина во время ссоры бросил в женщину кирпич и сломал ей четыре ребра. Подробности смотрите в этой статье.

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