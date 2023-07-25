Сломал четыре ребра: мужчина во время ссоры бросил в экс-сожительницу кирпич

В Колпино бывший сожитель сломал 52-летней женщине-ветеринару четыре ребра, бросив в нее кирпич во время очередной ссоры. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным источника, потерпевшая самостоятельно обратилась в больницу с болью в спине. В результате врачи сообщили ей, что у нее сломано четыре ребра, а также присутствуют другие травмы в виде ушибов и смещений.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что 22 июля на улице Понтонной у дома 26 бывший сожитель бросил в женщину кирпич. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

О причинах очередной ссоры между бывшим сожителем и женщиной не сообщается.

Сейчас полицейские проводят работы по розыску и задержанию подозреваемого.

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