В Петербурге мужчина открыл стрельбу при краже товара из магазина на 870 рублей

В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу при краже товара из магазина на 870 рублей. Об этом сообщает портал 78.ru.

В продуктовом магазине в центре Санкт-Петербурга произошел неприятный случай. Местный житель пытался украсть товар на 870 рублей, однако его заметили и попросили заплатить за выбранный продукт. В ответ на это злоумышленник достал пистолет и открыл из него стрельбу.

По информации источника, из-за действий мужчины пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. На данный момент полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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