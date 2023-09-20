В Тюмени 85-летний пенсионер лечил остеохондроз, пока у него гнил спинной мозг. Об этом сообщает портал Ura.ru.

Местный житель страдал от боли в пояснице, не подозревая, что у него начался спинальный эпидуральный абсцесс. Это заболевание, при котором гнойное воспаление возникает в спинномозговом пространстве. Чаще всего оно маскируется под остеохондроз.

Пенсионер жаловался на то, что лечение не приносит желаемого результата. Помочь мужчине смогли только врачи, которые выявили недуг при помощи МРТ. Его сразу же направили в областную больницу, где нейрохирурги провели операцию.

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