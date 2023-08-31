Ходила так почти год: хирурги достали из легких женщины зубной протез

В Санкт-Петербурге врачи спасли 60-летнюю женщину, у которой в бронхах застрял зубной протез. Он попал туда во время сна. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на пресс-службу НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

Пациентка несколько месяцев терпела тупую боль в груди и только когда состояние ухудшилось, вызвала сотрудников скорой помощи. Ее госпитализировали и начали разбираться, что же происходит.

Выяснилось, что за две недели до случившегося жительница уже лежала в региональном стационаре, где ей провели дренирование и промывание плевральной полости. Во время процедуры ей удалили около литра гноя.

В такой ситуации решили сделать рентген и компьютерную томографию. Обследование показало, что в промежуточном бронхе пациентки находится инородное тело. Оказалось, что оно попало туда год назад!

«Женщина во сне вдохнула часть зубного протеза, не заметив этого, а впоследствии решила, что протез потеряла», — говорится в сообщении.

Инородный предмет вызвал гнойное воспаление в легких, кроме того, образовался свищ, через который начала распространяться инфекция из легкого в плевральную полость. Хирурги провели операцию и извлекли зубной протез. Его длина составила 1,5 см.

Отмечается, что пациентка находится в удовлетворительном состоянии и продолжает лечение в профильном стационаре.

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