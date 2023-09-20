В Санкт-Петербурге женщина отравилась приготовленными с картофелем мухоморами. Об этом сообщает портал Фонтанка.

Местная жительница приготовила на ужин картошку с грибами. Однако после приема пищи ее госпитализировали в местную больницу в состоянии средней степени тяжести. 51-летнюю пациентку поместили в отделение токсикологии.

По предположениям врачей, пострадавшая отравилась мухоморами, которые случайно попали к съедобным грибам.

Ранее мы писали о том, что в Красноярске мужчина попробовал мухоморы и стал видеть галлюцинации на рабочем месте. Потерпевший использовал ядовитый гриб с целью самолечения. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Волхове мужчина попал в больницу, прополоскав горло в вокзальном туалете.