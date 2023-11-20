В Тверской области подросток умер, надышавшись дезодорантом

В подъезде жилого дома под Тверью нашли тело 16-летнего подростка. По предварительным данным, мальчик отравился содержимым дезодоранта.

Подростка нашли мертвым в доме на Учебной улице в Конаково. На теле не обнаружили признаков насильственной смерти.

Источник РЕН ТВ пояснил, что предварительная причина смерти — отравление содержимым дезодоранта.

«Тело школьника отправили в морг на экспертизу. Проводится проверка», — отметил собеседник канала.

Он также добавил, что юноша стоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и был судим за кражу.

Ранее в казахском Экибастузе пропавшую семилетнюю девочку обнаружили мертвой. Школьница якобы ушла из дома три дня назад и не вернулась. Позже стало известно, что к ее исчезновению и смерти причастна мать.

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