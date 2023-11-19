Нашли убитой: более 320 человек три дня искали семилетнюю девочку

Сотрудники правоохранительных органов расследуют убийство семилетней девочки в казахском Экибастузе. Школьница якобы ушла из дома три дня назад и не вернулась. Позже стало известно, что к ее исчезновению и смерти причастна мать, пишет издание «Орда».

Женщина обратилась за помощью к правоохранителям после того, как потеряла дочь. Она заявила стражам порядка, что несовершеннолетняя сначала осталась дома одна, не поехав вместе со всеми к отцу в крестьянское хозяйство, а потом вышла на улицу и исчезла.

В итоге на поиски школьницы были брошены 320 человек. Спасательная операция продолжалась три дня, пока не был обнаружен труп девочки. А позже ее мать призналась в том, что причастна к гибели дочери. По словам женщины, ребенок увидел ее с любовником и хотел все рассказать отцу. Тогда мать расправилась с несовершеннолетней и попросила мужчину избавиться от тела. Труп спрятали в мусорной яме. Сейчас оба фигуранта уголовного дела задержаны.

Ранее сообщалось, что житель Удмуртии убил двух своих детей ударом ножа в сердце. Мужчина напал на сына и дочь, пока они спали.