Тело трехлетнего ребенка нашли после пожара в частном доме на Алтае

В Алтайском крае при пожаре погиб трехлетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры и СК региона.

Пожар случился в селе Николаевка Немецкого национального района в ночь на 19 ноября. После его тушения обнаружили тело трехлетнего ребенка.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина сообщила, что ход уголовного дела поставлен прокурором края на контроль.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальным прокурором проводится проверка исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего.

Напомним, ранее мать и двухлетняя дочь сгорели заживо в гараже в Подмосковье. Возгорание произошло в двухэтажном гараже, расположенном в микрорайоне Климовск. Из охваченного огнем здания выбежали трое пострадавших, им оказали медицинскую помощь.