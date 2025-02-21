В Твери иностранная студентка решила перебежать дорогу в капюшоне и поплатилась

В Твери машина насмерть сбила студентку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Об этом пишет издание «Твериград».

По информации источника, ДТП произошло на пересечении улиц Благоева и Фурманова. Девушка в капюшоне решила перебежать дорогу в неположенном месте. 32-летний водитель Skoda не успел затормозить и сбил пешехода. Уточняется, что удар был настолько сильным, что девушка несколько раз перевернулась в воздухе. От полученных травм она скончалась на месте.

Позднее выяснилось, что погибшей является 18-летняя студентка из Индии. Девушка училась на первом курсе в Тверском государственном медицинском университете и жила в вузовском общежитии. Знакомые жертвы ДТП рассказали, что накануне вечером она вышла в магазин за продуктами практически в домашней одежде, накинув на себя только зимнюю куртку.

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